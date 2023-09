È crisi profonda in casa Ajax dove filtra aria di rivoluzione. Dopo l’allontanamento di Sven Mislintat, ormai ex direttore sportivo dei lancieri, a rischiare ora il posto (visto la 14ª posizione in classifica e l’interruzione del match contro il Feyenoord) è Maurice Stejin, tecnico degli olandesi, insediatosi sulla panchina solo tre mesi fa. Secondo quanto riferito dalla stampa di settore, i tifosi sognano il ritorno di Louis van Gaal, a cui vorrebbero dare carta bianca per tornare a essere competitivi.