Cristiano Ronaldo è da pochi giorni un nuovo giocatore dell'Al Nassr e, come svelato da Marca, il campione portoghese avrebbe chiamato il suo grande amico Pepe in Arabia Saudita. CR7, dopo la firma, ha chiesto infatti alla proprietà di rinforzare la squadra con il difensore del Porto, suo compagno di squadra negli anni al Real Madrid e in nazionale.