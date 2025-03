Arda Guler può davvero arrivare all'Inter? Contratto, costo e stipendio, le sirene di Montella e Calhanoglu

Getty Images

Imbottigliato nel traffico Real di Madrid:, arrivato nella Capitale spagnola con il titolo di nuovo baby prodigio del calcio turco, sta facendo fatica a ritagliarsi il suo spazio in uno dei reparti offensivi più affollati della galassia del pallone. Niente che non ci si potesse aspettare, trattandosi di un classe 2005 che gioca nel ruolo dei vari Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim Diaz.In questa stagione, dopo un Euro 2024 notevole con la Turchia, ArdaApprossimando in maniera grossolana,, mettendo insieme tutte le competizioni. Va bene per uno come lui, che sta attraversando, a vent'anni, un momento estremamente importante della sua carriera ai massimi livelli?

- Non secondo due delle figure più importanti che gli stanno attorno in Nazionale, ovvero il ct italiano Vincenzo Montella e il capitano Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter. Entrambi, con parole diverse, gli hanno consigliato un'esperienza in Serie A. "Se non c'è continuità, dopo un po' si rischia di non dare il 100%", ammonisce l'aeroplanino, mentre Calha è andato oltre: "Deve giocare di più, spero venga da noi".- Il Real Madrid ha prelevato Arda Guler dal Fenerbahce nell'estate del 2023. Pur avendo una clausola di 17,5 milioni di euro, l'allora 18enne turco è stato pagato. Ma non è tutto perché, alla firma, è stata versata al padre e procuratore del giocatore una commissione di 15 milioni che porta l'affare a costare. Guler ha firmato un contratto fino al 2029 con le Merengues. Lo stipendio ammonta a, nulla di irraggiungibile per i parametri della Serie A.

- Detto che difficilmente il Real Madrid si farà scappare il controllo sul giocatore,(stessa situazione sviluppata con il Como per Nico Paz, altro giocatore che ai nerazzurri piace in maniera conclamata). In questo caso, Guler potrebbe arrivare in Italia ad una cifra tutto sommato contenuta, con il Real che pagherebbe leggermente di più per riassicurarselo in un dato momento. La soluzione potrebbe rivelarsi ideale, dato l'approssimarsi dei Mondiali 2026 da vivere al massimo con la Turchia.