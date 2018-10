Il suo contratto è scaduto da ormai 4 mesi, ma l'attaccante classe '86 Gabriel Agbonlahor non vuole rassegnarsi all'idea di non poter giocare più per il "suo" Aston Villa e così si è proposto di tornare, giocando gratis: "Il mio è soltanto un gesto genuino che ha l’obiettivo di offrire aiuto alla squadra che amo. Ho parlato con il mio agente e gli ho chiesto di mettersi in contatto con la società per proporgli questa mia idea. Niente soldi, nessun bonus, niente di niente. Il mio obiettivo è solo quello di dare una mano".