Ufficiale, Franco Mastantuono al Real Madrid: è l'acquisto più caro di sempre dal campionato argentino

in un'estate ricca di cambiamenti che, dopo l'addio a Carlo Ancelotti e l'avvento in panchina di Xabi Alonso e gli annunci relativi a Trent-Alexander Arnold e Dean Huijsen, si arricchisce di uno dei maggiori talenti del calcio internazionale. Con una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società spagnola comunica(l'ammontare della clausola rescissoria) e sbarcherà in Spagna il prossimo 14 agosto, al compimento dei 18 anni. Considerando i costi accessori, i blancos fanno sapere cheQuesta la nota: “Mastantuono è cresciuto nel settore giovanile del River Plate tra il 2019 e il 2024 e ha fatto parte della rosa della prima squadra nel corso di questa stagione. Nel febbraio 2024, è diventato il più giovane marcatore nella storia del River Plate, squadra con la quale ha vinto la Supercoppa di Argentina. A 17 anni, si è convertito nel calciatore più giovane ad esordire con la nazionale del suo Paese”., ma la volontà del calciatore è stata altrettanto importante.Prima di approdare alla corte di Xabi Alonso,, visto che i Millionarios sono nello stesso girone dei nerazzurri, dei messicani del Monterrey e dei giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. La sfida contro la squadra allenata da Cristian Chivu è prevista per giovedì 26 giugno. Con la maglia del River Plate, Mastantuono ha disputato complessivamente 61 partite, con un bottino di 10 goal e 7 assist.