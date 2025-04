Atalanta, Michieletto insegue i trofei del fratello Alessandro: lo Scudetto già vinto, Dzeko e Lukaku e un sogno

Partiamo per una volta dalla fine e da quella faccia giovane e felice che appare nella nostra grafica. Vi ricorda qualcuno? Se la risposta è sì è perché seguite il mondo dello sport e non solo quello del calcio. Il suo nome èe no, quel cognome non è per niente casuale. Sebbene riguardi un altro sport come la pallavolo, infatti, fa ben capire come in famiglia la passione per lo sport la faccia da padrone. La famiglia Michieletto ha infatti già visto tante coppe e trofei in casa, con inonché campione italiano con Trento e pure Campione d'Europa per club.Andrea nasce il 16 aprile 2008 a Castiglione delle Stiviere, un paesino in provincia di Mantova e non lontano dall'intreccio delle tre province con Cremona e Brescia. Di Alessandro, il più famoso dei Michieletto, abbiamo già parlato, ma la famiglia in cui cresce Andrea ha lo sport nel sangue.è stato pallavolista fra Serie A e A2, laha un passato nel basket e le sorellesono entrambe giocatrici professioniste di pallavolo. Lui ha sempre scelto la strada del calcio, strada che aveva percorso anche Alessandro prima di superare i 2 metri e approdare nella pallavolo.

Attaccante centrale, in famiglia è stato ribattezzato: "il calciatore".e anche se Andrea non è dichiaratamente tifoso di nessuna squadra, l'influenza del mondo nerazzurro di Milano lo ha subito in famiglia. Per descrivere le sue caratteristiche, infatti,Michieletto parte in rincorsa nella bacheca di famiglia, ma nonostante la giovanissima età, ha già alzato una coppa importantissima come lo Scudetto Under 16 vinto un anno fa con la sua Atalanta nella finalissima contro il Milan in cui ha anche segnato il goal del momentaneo 1-1 e che ha dato il via al 3-2 finale. Per la Dea è stato il primo titolo conquistato in questa categoria, per Andrea la conferma che il percorso scelto poteva essere quello giusto.

Cresciuto nelcalcio, viene prima adocchiato dallacon cui entra ufficialmente nel settore giovanile del club e poi dal 2021 passa, con mamma Eleonora che si fa chilometri e ore di macchina per portarlo agli allenamenti. Oggi si è trasferito a Bergamo e il sogno che coltiva è quello di trovare l'esordio in prima squadra. Da quest'annoin Under 18 elo tiene d'occhio e quel sogno potrebbe presto diventare realtà.