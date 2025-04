Getty Images

Prima l'Augsburg, poi l'Inter. Il Bayern Monaco apre la 28a giornata di Bundesliga con la sfida esterna contro una squadra che sta lottando per la qualificazione in Europa League, l'obiettivo è di conquistare i tre punti per poi concentrarsi esclusivamente per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro la squadra di Inzaghi in programma martedì 8 aprile.. Probabilmente la partita di stasera sarà seguita anche dai giocatori e dallo staff dell'Inter, pronti a sfidare i prossimi avversari europei.

: -: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.: Thorup.: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Sané; Kane.: Kompany.: Jollenbeck.: -: -