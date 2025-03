Barcellona-Benfica: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(martedì 11 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 18:45) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si riparte dallo 0-1 dell'andata per i catalani, in goal con Raphinha nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Cubardì (squalificato).All'Estadi Olimpic Lluis Companys arbitra il francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con Stephanie Frappart quarto ufficiale, Jerome Brisard e Willy Delajod al Var. Chi passa il turno ai quarti di finale trova la vincente della sfida tra i francesi del Lille e i tedeschi del Borussia Dortmund, che hanno pareggiato 1-1 l'andata in Germania.

Partita: Barcellona-Benfica.Data: martedì 11 marzo 2025.Orario: 18.45.Canale TV: Sky Sport.Streaming: Sky Go e NOW.(4-3-3): Szczesny; Kounde, Araujo, Martinez, Balde; Olmo, De Jong, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski. All. Flick.(4-2-3-1): Trubin; Santos, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Akturkoglu, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis. All. Lage.

- Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Barcellona-Benfica è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport.- Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Barcellona-Benfica è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.