All'Allianz Arena assistito dai connazionali Stephane De Almeida e Jonas Enrico con Lukas Lukas Faehndrich quarto uomo, Fedayi San e l'olandese Pol van Boekel al Var. Chi passa il turno trova in semifinale la squadra vincente tra Barcellona e Borussia Dortmund, che andrà in scena mercoledì 9 aprile.

: Bayern - Inter.: martedì 8 aprile 2025.: 21.00.Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (213) e Sky Sport (252).: Sky Go e NOW.Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.Simone Inzaghi non potrà contare sugli infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi, Ma dovrebbe recuperare Bastoni, uscito per affaticamento muscolare dalla sfida contro il Bayern. I tedeschi sono in piena emergenza, out per la sfida contro l’Inter, Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala. Da valutare la caviglia di Kane.

Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Inter-Feyenoord è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Inter-Feyenoord è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.

Telecronaca affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi. Inviati a bordo campo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.