Andrea Bertolacci tra qualche settimana non sarà più un giocatore del Milan. Il 30 giugno scadrà il contratto con la società rossonera e il centrocampista sarà libero di accasarsi in un'altra società: tra le squadre a cui l'entourage lo ha proposto c'è anche il Torino.



Urbano Cairo e Walter Mazzarri stanno valutando il possibile affare ma non sembrano particolarmente interessati a portarlo a termine. Più probabile, dunque, che il futuro di Bertolacci sia in una società diversa sia dal Torino che dal Milan.