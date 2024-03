Biraghi ricorda Barone: ‘Ciao Joe, te ne sei andato senza salutarmi come Astori’

Tra le persone che hanno voluto ricordare Joe Barone dopo la scomparsa nella giornata di oggi c'è anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, il terzino viola ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi avete fatto questo brutto scherzo di andarvene via senza salutarmi! Io non riesco a capacitarmi come questa vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente. Faccio fatica a trovare le parole o meglio sarebbero troppe per salutarti come meriti".



BIRAGHI NELLA FIORENTINA - Escludendo una stagione all’Inter in prestito con diritto di riscatto - mai esercitato - nel 2019/20, Biraghi è alla Fiorentina da sette anni. In pochi mesi diventa subito un titolare fisso, l’exploit arriva con Pioli in panchina e grazie alle prestazioni di quell’anno debutta anche in Nazionale. Negli anni ha rifiutato diverse proposte per rimanere a Firenze, è sempre stato un leader dello spogliatoio e nella stagione complicata con Iachini e Prandelli che si sono alternati in panchina è stato uno dei pochi a salvarsi. Dopo la cessione di Pezzella diventa capitano della squadra.



IL TATUAGGIO PER ASTORI - Dopo la tragica morte di Davide Astori in quella maledetta notte tra il 3 e il 4 marzo 2018, Biraghi aveva aderito all’iniziativa di molti giocatori della squadra di tatuarsi le iniziali del nome e del cognome del giocatore con il numero di maglia. DA13, era la scritta che avevano disegnato tutti sulla pelle. Anche Stefano Pioli, all’epoca allenatore della Fiorentina e che oggi ancora si emoziona quando gli chiedono di Astori.