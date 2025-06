Bologna, Dzeko e non solo: proposto Ziyech

Cristian Giudici

2 minuti fa



Il Bologna cerca rinforzi sul mercato in vista della prossima Europa League. Il primo obiettivo è riportare in Italia il centravanti bosniaco Edin Dzeko (39 anni ex Inter e Roma), che si svincola a parametro zero dai turchi del Fenerbahce allenati da José Mourinho.



Ma non finisce qui, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoblù stanno valutando l'attaccante esterno marocchino Hakim Ziyech (classe 1993 ex Ajax, Chelsea e Galatasaray) che si svincola a parametro zero dall'Al-Duhail in Qatar ed è stato proposto in Serie A.



In difesa l'olandese Sam Beukema è nel mirino del Napoli, così il Bologna pensa all'italiano Daniele Ghilardi (classe 2003) dell'Hellas Verona e al portoghese Diogo Leite (classe 1999) dell'Union Berlino.