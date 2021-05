Intervistato da Rai Sport, il presentatore e noto tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis, ha espresso la propria soddisfazione per lo scudetto vinto.



"Sono felice per la mia Inter. Sono felice anche perché la storia non è cambiata, l'abbiamo visto sabato durante Juventus-Inter. L'Inter ha vinto un campionato dove determinate situazioni ancora sono ben presenti. Quindi siamo ancora più forti".