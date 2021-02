Carlos Cavalhal, tecnico del Braga commenta amareggiato al sito ufficiale del club la sconfitta interna con la Roma nell'andata dei sedicesimi di Europa League: "Abbiamo subito un gol a freddo, ma abbiamo risposto bene e abbiamo creato diverse opportunità e abbiamo fatto la stessa cosa nella ripresa Anche in dieci non ci siamo arresi. C'erano due grandi squadre in campo, non l'arbitro che non ha arbitrato bene. C'è ancora una partita da giocare e cercheremo di ribaltare tutto al ritorno".



Alla Uefa, Carvalhal ha aggiunto: "​Il gol a freddo non credo abbia indirizzato la gara, abbiamo reagito molto bene dopo il gol e abbiamo creato almeno tre chiare occasioni nel primo tempo. Non abbiamo concesso molte opportunità alla Roma. La ripresa è stata simile, ma c'era un rigore solare per noi: non capisco come l'arbitro e il VAR non lo abbiamo visto".