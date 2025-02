Cagliari: José Palomino verso il Tallares. Pienamente recuperati Luvumbo e Gaetano

Getty Images

Il Cagliari di Davide Nicola si prepara alla supersfida di domani sera contro la Juventus con un allenamento a porte aperte ai propri tifosi. Un modo per tener alta la concentrazione e l'apporto - fondamentale - del proprio pubblico in una fase calda e delicata della stagione.I rossoblù arrivano da, ovvero la vittoria casalinga contro il Parma e il punto, per certi versi inaspettato, contro l'Atalanta a Bergamo. Ora tocca alla Juventus, fresca di eliminazione di Champions League.Per la partita dell'Unipol Domus mister Davide Nicola potrà contare sull'intera rosa a parte il terzo portiere Ciocci, infortunato ormai da tempo. Zito Luvumbo è già andato in panchina contro i nerazzurri ed in questa settimana ha continuato l'iter per il completo recupero e per essere a disposizione in caso di chiamata del proprio allenatore. Allarme rientrato anche per quanto riguarda Gianluca Gaetano, che aveva saltato l'ultima di campionato per un piccolo fastidio muscolare. Per il match di domani Nicola potrebbe riproporre il 4-3-3 visto contro l'Atalanta a Bergamo, con un centrocampo più folto e difensivo a discapito dell'utilizzo del trequartista dietro la punta.

Nel frattempo continuano imperterrite le voci di mercato che riguardano José Luis Palomino. Il difensore argentino ha da tempo manifestato una sorta di “mal di pancia” per via del suo scarso minutaggio, ma la cessione di Mateusz Wieteska ha di fatto bloccato un suo possibile addio durante la sessione invernale del mercato. Nonostante ciò, il presidente del, Andres Frassi, ha ammesso di essere in contatto con il giocatore per una possibile trattativa.nel frattempo continua ad essere a disposizione dei rossoblù, nonostante non scenda in campo dallo scorso 11 gennaio.

Una mossa di mercato però che sarà più perche per quella in corso, anche perché lo stesso club argentino vorrebbe acquistare il giocatore a parametro zero il prossimo 30 giugno, senza dover così pagare il prezzo del suo cartellino ai rossoblù o evitare che lo stesso difensore debba chiedere l'eventuale rescissione del contratto a sue spese. Un problema che lo stesso Palomino starebbe pensando di arginare chiedendo la rescissione anticipata non facendone un “problema di soldi”. Per lui è infatti pronto un ruolo da protagonista in patria, senza dover aspettare la fine di una stagione che pensava potesse vederlo in campo da titolare e non solamente sporadicamente.

Al momento però non è prevista, visto che il Cagliari ad oggi ha solamente quattro difensori centrali e non intende scoprire la propria coperta trovandosi in piena lotta per non retrocedere. Ad oggi i difensori centrali in rosa sono Luperto e Mina (i due titolari) con Oberto, che sta facendo anche da vice Augello, come prima alternativa. A seguire Palomino, che, non ha mai preso bene, oltre al fatto di non essere stato considerato un titolare, anche il sorpasso in gerarchia da parte dello slovacco.Nei prossimi giorni il direttore sportivoincontrerà nuovamente il giocatore per chiarire la situazione e togliere definitivamente le voci di mercato, provando a convincere il giocatore a non abbandonare la squadra nel momento del bisogno e di attendere alla fine della stagione, quando, di comune accordo, potrà lasciare l'isola a parametro zero senza nessun rimpianto da parte di ambo le parti.