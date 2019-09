Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato all'esterno dei suoi uffici milanesi dopo aver concluso l'acquisto di Simone Verdi dal Napoli. Queste le sue parole riprese da tuttonapoli.net: “Era il primo obiettivo che avevamo, l’abbiamo sempre avuto in tutto il mercato, avremo voluto prenderlo prima ma non era possibile perché il Napoli doveva fare altre operazioni e quindi fino a quando non le avesse fatte non vendeva Verdi, ma oggi ci ho voluto provare in tutti i modi possibili, è stata una maratona. Mi sono fatto un regalo, a me, al mister ed ai tifosi. Il Torino punta in alto”.