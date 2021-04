Paulo Dybala è tornato, in campo e in gol dopo la lunga assenza per infortunio. Il suo futuro alla Juventus resta però tutto da definire, visto che non sono in programma nuovi appuntamenti col suo agente per il rinnovo del contratto in scadenza 2022. Secondo Tuttosport, sullo sfondo resta sempre l'idea di uno scambio con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi.