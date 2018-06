Tra rinnovo e partenza: gli agenti di Felipe Anderson sono in arrivo a Roma per vagliare ogni alternativa, il brasiliano è chiuso da Luis Alberto nella formazione titolare, deve pensare al suo futuro.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, su di lui potrebbe scatenarsi un'asta: ai sondaggi del Chelsea, si sono aggiunti quelli di altre due squadre di Premier League. Anche il Watford sarebbe interessato, e il West Ham avrebbe offerto 38 milioni di euro. Non solo, anche dalla Francia ci sarebbe interesse per Felipe Anderson, in una sessione di calciomercato che si prospetta ricca di colpi di scena: anche il Monaco avrebbe chiesto informazioni, con uno sponsor d'eccezione, il suo amico Keita. Con la possibiltà per Tare di inserire eventualmente nel discorso il cartellino di Glik, che piace molto. Non bastano i 38 offerti fino ad ora, Lotito vuole 50 milioni per far partire il suo pupillo.