Lorenzo Insigne dirà addio al Napoli a fine stagione e il club partenopeo si sta già muovendo sul mercato alla ricerca di un colpo in attacco che possa completare il reparto spingendo verso l'alto le ambizioni. Per questo Napoli e Barcellona (prossimo rivale d'Europa) stanno lavorando al possibile affare Memphis Depay, con l'unico ostacolo legato non tanto agli accordi fra club ( i catalani sono disposti a sacrificarlo sul mercato) quanto all'ingaggio del giocatore, ad oggi abbondantemente fuori dai parametri del club partenopeo. A gennaio l'olandese era anche stato proposto alla Juventus prima che arrivasse l'affondo per Dusan Vlahovic.