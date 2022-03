Fabio Cannavaro parla a Sky della possibile mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali: "Mancini è stato bravissimo a creare un gruppo straordinario. Con il Portogallo non sarà facile, sono preoccupato dal fatto che dovremo andare in casa loro ma abbiamo anche vinto l'Europeo in casa degli inglesi. Mancini ha trasmesso a tutti, con il suo staff, qualcosa di importante, ha fatto un lavoro fantastico. Spero che resti per tanti anni. La mia storia con la Nazionale è durata 15 anni, spero in futuro di poter tornare a far parte di qualcosa che per me è sempre stata casa. La cosa importante adesso è andare al Mondiale, saltare due edizioni di fila sarebbe un dramma, una catastrofe".