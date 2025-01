Capocannoniere, Retegui fa 13: gol al rientro e controsorpasso in quota su Thuram. Duello nerazzurro anche per il miglior attacco

Getty Images

Gol decisivo del pareggio contro la Juventus e vetta solitaria della classifica marcatori riconquistata. Non poteva rientrare meglio dall'infortunio Mateo: l'italo-argentino fa 13 reti in campionato e si riprende anche la pole nella lavagna dei bookmaker per il capocannoniere. Il centravanti dell'Atalanta paga 2,25, contro il 3 di due settimane fa. Marcus, fermo a 12 centri, resta comunque in scia a 2,45. Completa il podio dei favoriti Moise Kean a 4.50, ancora in vantaggio su Ademola Lookman, offerto a 5,75. Più staccati Dusan Vlahovic, a 18, e la coppia Lukaku-Lautaro, visti a 19.

È duello nerazzurro anche nelle quote per il miglior attacco della Serie A, con l'Inter (46 gol) davanti a tutti a 1,50 e l'Atalanta (44 gol) che insegue a 2,30. Molto più indietro la Lazio, proposta a 51, mentre si sale a 101 per trovare il Napoli capolista e la Fiorentina.