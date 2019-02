Dopo l'acquisto di Krzysztof Piatek al Milan, Fabio Caressa lo aveva punzecchiato. Queste erano state le sue parole: "Se chiudo gli occhi e penso che ho preso Piatek e perso Higuain, non riesco a pensare di essermi rinforzato". Il ds del Milan Leonardo gli aveva risposto in diretta con un sms: "Apri gli occhi...", le sue parole.



Così dopo il gol a Roma e quelli ancor prima in Coppa Italia, Caressa ha fatto mea culpa al Club: "Volevo rassicurare Leonardo dopo l'sms che mi ha mandato quella volta su Piatek: ho aperto gli occhi (ride, ndr). E' veramente forte, ha fatto cose interessantissime".