Il dopopartita è stato infuocato, ma il pareggio del Napoli con il Salisburgo non cambia le carte in tavola nelle previsioni dei bookmaker, per i quali gli azzurri hanno saldamente in mano il passaggio agli ottavi di Champions League. Dopo l'1-1 di ieri la squadra di Ancelotti è seconda nel gruppo E a un punto di distanza dal Liverpool e con quattro lunghezze di vantaggio sugli austriaci: la qualificazione è blindata a 1,01. Si fa invece difficile l'obiettivo primo posto: in questo caso il colpo partenopeo si gioca a 3,75, con i Reds in vantaggio a 1,22.