Per la prestazione, per il risultato e per il rigore non dato nel finale, che avrebbe aggiustato le cose almeno dal punto di vista del punteggio. I bianconeri perdono 2-1 in casa del Porto nell'andata degli ottavi di Champions League e recriminano: prima con se stessi per l'atteggiamento avuto e le disattenzioni, poi anche con Dal Cerro Grande.