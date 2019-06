Una clamorosa notizia che scuote le ore che precedono la sfida tra Italia e Belgio, l’ultima della fase a girone degli Europei Under 21 in programma alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono stati fatti fuori dal commissario tecnico Luigi Di Biagio in vista del Belgio. Il motivo? I due giocatori azzurri sono arrivati tardi alla riunione del gruppo in vista dell’ultima gara del girone A di questa sera. In tribuna Zaniolo (squalificato), in panchina Kean, che ieri era stato annunciato tra i titolari da Di Biagio.







Il centrocampista ex Inter non avrebbe comunque giocato questa sera perché squalificato dopo i due cartellini gialli rimediati nelle prime due gare. Kean, partito titolare contro la Spagna, è poi finito in panchina nella seconda sfida contro la Polonia e non scenderà in campo dall'inizio contro il Belgio, nonostante le parole di ieri di Di Biagio in conferenza stampa ("ci sarà sicuramente Moise Kean e poi vedremo"). Kean partirà infatti dalla panchina. I due - come raccolto da calciomercato.com - non sono fuori rosa, ma sono stati puniti da Di Biagio e il suo staff a causa del ritardo. L'attaccante della Juve non è nuovo a episodi simili: ai tempi dell'Under 19 era stato sanzionato insieme a Scamacca, per scherzi e comportamenti non adeguati nell'albergo del ritiro.