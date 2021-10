Mirwan Suwarso, manager di Sent Entertainment, gruppo della famiglia Hartono che detiene la proprietà del Como, parla a La Provincia, svelando i piani per il futuro: “Con le dovute proporzioni, ci piacerebbe fare del Como un brand tipo i Dallas Cowboys o i Chicago Bulls. Abbiamo diverse attività in Inghilterra, ma credo che lì il calcio abbia perso molta della sua anima. E' solo business. In Italia invece la tradizione culturale legata al calcio resta viva e il pubblico è molto più competente rispetto a quello inglese. Ecco perché abbiamo deciso di investire qui. E abbiamo scelto Como perché nel 2017 ci andai in gita e rimasi estasiato. Il nostro è un progetto lungo. Non abbiamo mai mollato un progetto, mai fatto fallire un'azienda e mai licenziato nessuno. Non è il nostro stile partire dal Como per poi ambire a club più prestigiosi: siamo qui per sviluppare un progetto in questa città. Vogliamo arrivare in alto ed essere al centro della vita dei comaschi. Il triangolo magico è: il business, il calcio, la gente. E se potremo, manterremo sempre lo stadio in quella posizione: la storia non si cancella. Mi piacerebbe venire a vivere in Italia, intanto mentre sono in Indonesia vedo le partite in diretta nonostante spesso si giochino di notte”.