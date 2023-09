Mentre in Italia si gioca il turno infrasettimanale, la Germania ne approfitta per scendere in campo con il primo turno della Coppa di Germania. Alle 20.45 scende in campo il Lipsia che affronta il Wehen Wiesbaden, squadra della seconda divisione tedesca. La compagine targata RedBull passa non troppo agevolmente vincendo per 3-2 grazie al gol di Forsberg e alla doppietta di Sesko, che rispondono alla doppietta di Prtajin del Wehen.