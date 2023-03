Il colpo della Juve per il centrocampo? Adrien Rabiot. Che appare anche come l'obiettivo più complicato in questa fase. Sostituirlo poi non sarà semplice, anche il recupero di Paul Pogba non può bastare con tutti i punti interrogativi che si porta appresso. Così si continua a valutare la situazione di Davide Frattesi, che il Sassuolo valuta però ancora almeno 30 milioni.