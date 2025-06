Corvino: "Milan, Inter o Juventus? No, è il Lecce è il club più in salute della Serie A"

Getty Images

Il responsabile dell’area tecnica del Lecceha parlato della stagione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:- ". Abbiamo avuto una squadra forte su tutti gli aspetti, perché se non fosse stata così non saremmo arrivati a raggiungere questo risultato. Quando pareggi a Bergamo contro l'Atalanta e vinci contro Torino e in casa della Lazio, allora vuol dire che i ragazzi sono stati forti e li ringrazio".

- "Quando raggiungi certi obiettivi e li conquisti come nel nostro caso, allora sia la società sia l'allenatore devono prendersi un periodo per riflettere in un calcio fatto di idee, linee programmatiche e fattori, in cui ognuno deve essere convinto di quello che si va a fare – ha sottolineato il manager salentino -. Io non sono un robot e non lo è nemmeno Marco (Giampaolo ndr). Abbiamo scelto con coraggio questo allenatore e lo abbiamo difeso contro tutto e tutti, come quando la squadra non è riuscita a vincere in 13 partite.".