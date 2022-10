L'assist per il gol del momentaneo 1-0 delcontro l'Atalanta porta la firma di, uno degli ultimi gioielli lanciati in Serie A dal club neroverde. Un talento puro, con una storia particolare che rappresenta l'emblema del progetto giovani della società emiliana, bravissima a scovare, puntare e lanciare talenti italiani.Noi dive l'avevamo raccontato già un anno fa (), quando con la formazione Primavera del Sassuolo faceva faville e incantava in nazionale con. Ma le qualità di questo esterno d'attacco erano evidenti già da tempo, da quando, lasciato il sud Italia e quel "quartiere non bello di Napoli" () dove è cresciuto, dallaLa crescita è stata netta, lontano dai genitori rimasti a Ponticelli e con la "fame" di chi non vuole fallire.Poi le difficoltà economiche del club ferrarese e l'intuizione del direttore sportivo del Sassuolo. Era il gennaio 2022 e fin da subito le qualità di questo mancino naturale sono state notate da Alessio, prontisismo nell inserirlo negli allenamenti della prima squadra e farlo crescere accanto ai più grandi.con la Sampdoria nell'ottobre 2015 (17 anni e 255 giorni contro l'Inter) e questo exploit non fa altro chesenza però avere la forza e la convinzione di puntare davvero su di lui.Una strategia chiara, dicevamo, di un Sassuolo che sui giovani italiani punta e continuerà a puntare. D'Andrea sta ancora facendo la spola con la Primavera allenata da Emiliano Bigica (in lotta per i playoff) e in cui si stanno mettendo in mostra altri gioiellini che presto potremo vedere in Prima Squadra. Talenti come, trequartista/seconda punta classe 2004 già a quota 4 gol e 1 assist. Oppure come, figlio di Paolo e nipote di Fabio, anche lui difensore centrale classe 2004. O infine, centrocampista classe 2004 già nel giro delle nazionali under italiane. Il Sassuolo spende e investe sui giovani d'Italia, il progetto è vincente, D'Andrea, dopo Raspadori, lo certifica.