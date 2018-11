L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa ha anticipato in conferenza stampa la partita contro il Frosinone: "Quella di domani è una partita che può permetterci di allungare sulle nostre concorrenti. Siamo concentrati sulla gara di domani. Il Frosinone ha ottenuto risultati e gol con Campbell e Ciano alle spalle di Ciofani. Il loro aspetto mentale è positivo, arriveranno carichi. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato in maniera molto lucida e senza sprecare energie".

INFORTUNATI - “Abbiamo recuperato Grassi che molto probabilmente verrà in panchina, così come Inglese. Domani c’è bisogno del supporto di tutti. Alberto ha fatto in settimana circa 30 minuti di partita con la Primavera, Roberto circa 15; Grassi si è allenato anche in maniera più continua. In ogni caso non partiranno dall’inizio domani. Gervinho veniva da un momento di inattività, ma può sbloccare un risultato con una giocata. Vediamo, sono scelte che mi tengo fino alla fine, ho qualche dubbio anche in difesa”.