Secondo quanto riporta The Sun il Real Madrid starebbe preparando un'offerta di 350 milioni di euro per acquistare Neymar dal PSG. Il tabloid inglese spiega come il giocatore brasiliano abbia una clausola rescissoria di 300 milioni di euro che partirà dal 1 settembre 2018 e che se il club campione d'europa vorrà portare O'Ney al Bernabeu dovrà sedersi a trattare con la società di Al Khelaifi, per non dovere aspettare Neymar un anno di più.