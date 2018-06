Da quando Zinedine Zidane ha lasciato la panchina del Real Madrid, le voci sul suo futuro sono rimbalzate in ogni dove. La Juventus ha intenzione di proseguire il proprio percorso con Massimiliano Allegri, come affermato a più riprese da Beppe Marotta, ma ciò non ha frenato indiscrezioni, provenienti in particolare dalla Spagna, sul possibile "scambio di panchine" tra il tecnico livornese e l'ex dei Blancos.



PAROLA A LE GRAET - A questo si aggiungono oggi le dichiarazioni di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, che ha risposto in maniera sibillina a una domanda sul possibile futuro di Zidane sulla panchina della Francia: "La questione al momento non si pone. Vediamo se Deschamps lascerà, magari tra dieci anni, se ne parlerà. Ha un contratto fino al 2020. Zidane? Domani può firmare per la Juventus, non lo possiamo sapere. Mi ha sorpreso il suo addio al Real Madrid, ma il dibattito tra Zidane e Deschamps non esiste al momento".



Parole di circostanza o forte indizio per la panchina dei bianconeri in ottica presente e futura?