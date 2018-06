Quando il passaggio di Mattia Perin alla Juve deve essere ancora ufficializzato, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha svelato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss un clamoroso retroscena legato alla sua cessione. Il dirigente rossoblù ha infatti confermato come fino a qualche settimana fa fosse il Napoli il club più vicino al 25enne portiere laziale: “Il Napoli è stato interessato, abbiamo parlato molto con loro. Però la Juventus si è dimostrata più determinata nei confronti del calciatore".



A far saltare una trattativa molto ben avviata sarebbe stato, a detta di Perinetti, il volere dell'ormai ex tecnico partenopeo: "Il dubbio tecnico di Sarri su Perin, ha influenzato il Napoli sulla scelta. Il Napoli cercava un portiere più bravo con i piedi per il gioco di Sarri. L'ultimo contatto avvenne in occasione della partita contro la Sampdoria, a metà maggio. Con l’arrivo di Ancelotti forse si vuole puntare su un altro portiere".



Perinetti ha poi spiegato quali passi debbano ancora essere fatti prima che Perin possa essere ufficialmente un nuovo giocatore bianconero: "L’accordo tra noi e la Juventus c’è, ora il calciatore deve effettuare le visite mediche e completare l’iter burocratico”.



Il DS genoano ha infine parlato anche di colui che sostituirà il portiere di Latina tra i pali rossoblù: "Con Marchetti siamo a buon punto, abbiamo fatto molti passi in avanti. Credo che questa operazione sia un’occasione sia per lui che per noi. Ha l’esperienza per affrontare il dopo Perin“.