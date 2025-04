Eintracht Francoforte-Tottenham: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, al Deutsche Bank Park si giocaTedeschi e inglesi tornano ad affrontarsi in un doppio confronto ancora apertissimo, in virtù dell'1-1 maturato nell'andata a Londra: goal di Hugo Ekitike per l'Eintracht e di Pedro Porro per gli Spurs.La vincente in semifinale affronterà una tra Lazio e Bodo/Glimt.Tutte le informazioni su Eintracht Francoforte-Tottenham:

: Eintracht Francoforte-Tottenham: giovedì 17 aprile 2025: 21.00: Sky Sport (255): Sky Go, NOW: Kaua Santos; Kristensen, Theate, Koch, Brown; Shkiri, Tuta; Gotze, Larsson, Bahoya; Ekitike.. Toppmoller.: Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bergvall, Maddison, Bentancur; Johnson, Solanke, Son.. Postecoglou.- La sfida tra Eintracht Francoforte e Tottenham sarà trasmessa in esclusiva da Sky: il canale di riferimento è Sky Sport (255).

