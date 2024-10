Ex Juve, ufficiale: Marchionni riparte dalla Serie D

Getty Images

Marco Marchionni riparte da una nuova panchina in Serie D. Dopo aver allenato Foggia, Novara e Potenza in Serie C, l'ex calciatore di Empoli, Parma, Juventus, Fiorentina e Sampdoria diventa il nuovo allenatore del Ravenna al posto dell'esonerato Mauro Antonioli.- La società Ravenna Football Club comunica che è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore della prima squadra Mauro Antonioli.Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrato in questi mesi alla guida della squadra ed augura loro le migliori fortune per il proseguimento della carriera.

Il Ravenna FC comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Marchionni.L’ex calciatore, con un passato di grande esperienza in Serie A e a livello internazionale, arriva sulla panchina giallorossa per invertire il trend delle ultime partite.Marchionni, che in giallorosso sarà accompagnato dal vice Massimiliano Capriolo e dal collaboratore tecnico Daniel Neri, è reduce da importanti esperienze anche in veste di allenatore. Dopo essere stato il vice di Silvio Baldini alla Carrarese, ha guidato piazze importanti come Foggia e Potenza. Tra le sue esperienze in panchina spicca il campionato di Serie D vinto con il Novara nella stagione 21/22.

La società è convinta che la sua visione e il suo carisma sapranno trasmettere una nuova energia al gruppo, puntando a risultati importanti sia sul campo che nella crescita dei singoli giocatori.Le prime parole del nuovo allenatore saranno rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione, che si terrà alla vigilia dell’esordio in campionato contro il San Marino Calcio presso la sala stampa dello stadio Bruno Benelli.A Marco Marchionni ed al suo staff va il più caloroso benvenuto da parte del Ravenna FC, con l’augurio di intraprendere insieme un percorso ricco di soddisfazioni.