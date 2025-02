CHIARA MIRELLI

Chiuso il sipario sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2025 - si sono esibiti 15 artisti sui 29 in gara più, a inizio serata, i quattro cantanti della categoria Giovani -, il gioco che da anni sta facendo impazzire tutti gli appassionati del Festival e che per quest’edizione ha totalizzato più di 3 milioni d’utenti iscritti.- Al primo posto nella classifica degli artisti che hanno portato più voti per il FantaSanremo c’è, che con 170 punti guarda tutti dall’alto verso il basso. Dietro di lei c’è, 155 punti grazie soprattutto alla presenza nella top 5 della classifica del Festival in tutte e due le prime serate; sul podio anchecon appena 5 punti in meno di Corsi. Quartoa 130 punti, anche lui la maggior parte li ha portati grazie alla presenza nei primi cinque posti della classifica generale nelle serate di martedì e mercoledì. Chiude la Top 5 del FantaSanremo, che nelle prime due serate ha totalizzato 125 punti.

