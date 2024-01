Genoa, chi è Spence: forgiato da Conte, esterno a tutto gas che cerca il riscatto

Un nuovo inglese in Italia. Nella trattativa tra Genoa e Tottenham per Radu Dragusin ( qui tutti i dettagli ) dovrebbe sbarcare in rossoblu, con la formula del prestito fino a giugno,Un profilo interessante, che ha vissuto l'ultimo biennio sulle montagne russe, ma che ha tutte le qualità per lasciare il segno nell'annata del Grifone. Nato a Londra,(ha giocato insieme a Ryan Sessegnon, altro talento scuola Cottagers la cui stella si è eclissata nell'ultimo periodo), ha vissuto la sua migliore stagione nel 2021-22, con il Nottingham Forest, che ha scelto dopo aver litigato con Neil Warnock al Middlesbrough.Allenato da Steve Cooper (il ct dell'Inghilterra under 17 campione del mondo in India nel 2017),. Negli ultimi due anni le cose non sono andate come si aspettava: al Tottenham,(solo 6 presenze), nelle ultime due esperienze con Rennes (da gennaio a giugno 2023) e col Leeds, nella prima parte di questa stagione, ha messo insieme solo 17 gettoni, senza bonus. Sotto la Lanterna cerca il rilancio: esterno di gamba, può essere una risorsa per Gilardino.