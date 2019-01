La cessione di Kris Piatek al Milan rischia di lasciare un grosso buco nella rosa del Genoa.



Con la partenza del polacco, infatti, l'organico di Cesare Prandelli si trova privato del suo migliore realizzatore ma anche di un fondamentale punto di riferimento in attacco. Il suo sostituto naturale per ruolo e caratteristiche tecniche dovrebbe essere Andrea Favilli ma il giovane attaccante pisano ha dimostrato anche ieri contro il Milan di essere una grande incognita dal punto di vista fisico, non dando sufficenti garanzie dal punto di vista della tenuta.



Motivi che stanno convincendo la dirigenza del Grifone ha rintracciare sul mercato un altro centravanti da affiancare a Favilli e nel caso a sostituirlo. Tra i principali candidati ci sono due ragazzi dell'est che ben conoscono il nostro campionato: il polacco del Chievo Mariusz Stepinski e il macedone del Palermo Ilja Nestorovski, entrambi in uscita dai rispettivi club.