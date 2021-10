Una sola vittoria e appena 5 punti raccolti nelle prime sette gare. Il bottino del Genoa in questo avvio di campionato non si può certo dire che rispecchi quelle che erano le aspettative della vigilia.

Un andamento lento che sta suscitando parecchi malumori tra i tifosi rossoblù, timorosi di andare incontro all'ennesima stagione tribolata, vissuta costantemente in equilibrio su quel filo sottilissimo che separa la zona salvezza da quella retrocessione.



L'ultima delusione è arrivata sabato pomeriggio in casa della Salernitana, con i campani che grazie al gol di Milan Djuric hanno conquistato la prima vittoria stagionale. Una sconfitta indigesta quella dell'Arechi che tuttavia non sembra pregiudicare la posizione di Davide Ballardini. Almeno per il momento.



Malgrado le prime voci su una possibile cacciata del tecnico romagnolo si stiano già diffondendo, le intenzione della nuova proprietà americana sembrano andare in tutt'altra direzione. Lo stesso ​Juan Arciniegas, uno dei quadrumviri che guida il Grifone dallo scorso 21 settembre, del resto ha recentemente confermato la fiducia riposta da lui e dai suoi compagni d'avventura nell'ex allenatore di Cagliari e Palermo: "A Ballardini possiamo dire solo grazie per il suo fantastico lavoro che sta facendo. Ha il nostro pieno supporto e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.



Parole inequivocabili che malgrado siano state pronunciate prima della caduta di Salerno difficilmente possono considerarsi già superate. Soprattutto per chi è arrivato da poco in città e non può permettersi di smentire le proprie dichiarazioni.