Il momento in casa Lazio è delicato, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto proprio l’ex allenatore dei blucerchiati Cagni: “La Lazio in questa stagione sta registrando diversi problemi, ma è normale in seguito ad alcuni cambiamenti. Per trovare equilibrio serve tempo, ma in Italia conta solo il risultato. Inzaghi conosce bene l’ambiente e i giocatori, deve trovare la giusta soluzione per far rendere al meglio il gruppo. Quest’anno la Serie A è più complicata, totalmente diversa: non ci sono certezze, l’unica è che la Juventus è più forte. Immobile? Lui è un goleador, sente sempre la porta. Inoltre, permette anche agli altri di segnare molto. Stiamo parlando di un giocatore straordinario che occupa ogni zona del campo. È un fenomeno naturale da questo punto di vista, è cresciuto tanto negli ultimi anni”.