Girona-Barcellona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 4 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato nella Liga spagnola. I padroni di casa, sopresa della stagione, sono terzi in classifica con 71 punti. Due in meno del Barça, secondo a -11 dal Real Madrid che gioca in casa contro il Cadice. Xavi deve ancora fare a meno degli infortunati Balde, Gavi e de Jong.• Partita: Girona-Barcellona• Data: sabato 4 maggio 2024• Orario: 18:30• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZN

- Girona-Barcellona viene trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.(4-3-3): Gazzaniga; Eric Garcia, David Lopez, Blind, Miguel; Yangel Herrera, Aleix Garcia, Ivan Martin; Yan Couto, Dovbyk, Savio. All. Michel.(4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.