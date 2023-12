CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO

. Illing Jr, Yildiz, scalpiterebbero perchè, pur godendo già di una certa fama, hanno collezionato ben pochi minuti in prima squadra. Huijsen vorrebbe seguire il suo mentore Tognozzi al Granada, dove è approdato da Torino. Non vorrebbero (il condizionale è d'obbligo), insomma, fare più anticamera, né emigrare in prestito a una provinciale.L'assunto, tutto da dimostrare, è che avrebbero già un buon mercato. Si andrebbe dai 20 ai 30 milioni. Sempre a parole,Certo, i grandi intenditori vedono le certezze nelle promesse, seguono i filmati, gli allenamenti, parlano con gli agenti. Ma questo non basta a creare una quotazione. Conta la legge della domanda e dell' offerta. Quante sono state le richieste concrete per Yildiz e per Illing Jr?