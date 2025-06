Idea Napoli: Raspadori per arrivare a Ndoye. Piace anche Nusa, in goal contro l'Italia

Redazione Calciomercato

Dane un futuro tutto da scrivere. L’eroe della Coppa Italia vinta dalin finale contro il Milan proprio con un suo gol accende il mercato. Antonio. I manager della Binary Sports, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, sono attesi a Bologna in settimana per discutere il futuro dell’esterno svizzero.. Sartori, direttore tecnico del Bologna, ha fatto il prezzo per l’esterno da 8 gol e 4 assist nell’ultima serie A.

da attuare con il Bologna. Dan é molto legato al club rossoblù e alla piazza ma allo stesso tempo non è rimasto indifferente alla corte di Conte. Una soluzione possibile è quella dell’inserimento di una o più contropartite tecniche per abbassare la quota da corrispondere in cash al club del patron Saputo. Due nomi su tutti potrebbero fare al caso di Italiano:Un’altra idea per le corsie esterne porta al nazionale norvegese Antonio. Al momento la sua candidatura è oggetto di profonde valutazioni, il profilo piace anche se il Lipsia non sembra voler aprire a una cessione.