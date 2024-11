Infortunio Cabal, cosa filtra sul rientro

Dopo Bremer, anche Cabal. La sfortuna della Juventus con gli infortuni continua. Con gli infortuni dei difensori, in particolare:nel ritiro con la nazionale. Le prime sensazioni non erano state positive, gli esami svolti al JMedical hanno evidenziato il brutto infortunio.- Il comunicato della federazione colombiana ha confermato il tutto: "Juan David Cabal lascia il ritiro della Nazionale maggiore colombiana. Lo staff tecnico della Nazionale maggiore colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus,. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in forma per affrontare gli impegni sopracitati. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".

- Per rivedere Cabal in campo probabilmente dovremmo aspettare la prossima stagione. Il difensore ha iniziato il percorso di recupero ma: anche se dovesse recuperare dall’infortunio per le partite finali, avrebbe bisogno di ulteriore tempo per ritrovare la condizione ideale e il ritmo partita. In situazioni del genere i club tendono a evitare rischi e possibili ricadute dopo infortuni così lunghi, per questo la sensazione è che per rivedere Cabal in una partita ufficiale si dovrà aspettare poco meno di un anno.

- Thiago Motta quindi non avrà a disposizione il suo jolly della difesa: Cabal poteva giocare centrale, terzino sinistro e braccetto in un reparto a tre. 9 presenze in campionato per un giocatore arrivato come alternativa ai titolari ma che quando chiamato in causa ha fatto bene.: i bianconeri proveranno a prendere due difensori per sostituire Cabal e Bremer (stagione finita anche per lui). I nomi che piacciono di più alla dirigenza sono quelli di Kiwior dell’Arsenal, Hancko del Feyenoord e Skriniar, ai margini del Psg.