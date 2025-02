Milan, da Leao a Joao Felix: Mendes influenza anche il mercato estivo

L'entusiasmo è tornato in casa Milan dopo una campagna acquisti molto importante a gennaio. In rossonero sono arrivati giocatori del calibro diz insieme a giovani funzionali al progetto come Warren Bondo e Riccardo Sottil. Dalla proprietà è arrivato un segnale importante in termini di ambizione e le grandi operazioni sono destinate a continuare anche nel prossimo mercato con un attore protagonista designato: Jorge Mendes. Il super agente portoghese è il rappresentante sia diche di Joao Felix ma il suo lavoro sarà sicuramente prezioso anche per il futuro del club rossonero.

- Con la chiusura della sessione invernale del calciomercato è scaduto anche il mandato che il papà di Rafael Leao, Antonio, aveva dato a Jorge Mendes per provare a trovare delle soluzioni alternative di livello sul mercato estero per il numero 10 rossonero.Pochi, troppo pochi per un Milan che fa sempre fede alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Nonostante il mandato sia formalmente scaduto, Jorge Mendes sarà ancora un interlocutore privilegiato per la famiglia Leao.

Leao resta al centro del progetto Milan: Rafa resta il giocatore più forte della rosa e assolutamente apprezzato da tutte le componenti societarie e legate allo staff tecnico. Ora l'ex Lille deve uscire dalla comfort zone per diventare più decisivo, la richiesta di Conceicao è chiara.

La coesistenza tra Leao può diventare sostenibile sia dal punto di vista tattico, con una disponibilità di entrambi a un lavoro diverso senza palla, che da quello economico, con gli addii di giocatori che guadagnano abbastanza come Jovic e Chukwueze. Al di là di questo binario lusitano, Jorge Mendes sta già lavorando a un paio di traiettorie per il Milan che verrà.E ci sono altri giocatori di livello altissimo che il super manager vuole spostare a giugno. Due nomi su tutti?