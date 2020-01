Antonio Conte ha voluto a tutti i costi Ashley Young per rinforzare la corsia dove in questi mesi le precarie condizioni fisiche di Asamoah. Dov’è finito il terzino ghanese dell’Inter? Secondo La Gazzetta dello Sport, la colpa è degli oramai cronici problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro, questi non hanno permesso di avere tanta scelta, con Biraghi utilizzato praticamente sempre.