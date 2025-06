Inter, Calhanoglu verso il Galatasaray? Quanto pesa a bilancio e quale cifra permetterebbe una plusvalenza

AFP via Getty Images

Dalla Turchia hanno più riprese rilanciato il nome del numero 20 dell’Inter come prossimo rinforzo della già importante campagna acquisti da parte della società turca. L’interesse per l’ex Milan nasce da lontano, ma ora come non mai potrebbe davvero concretizzarsi: infatti,, ma ancora non sono arrivate proposte contrattuali al giocatore – che ha aperto al trasferimento, per i media turchi, ma non forzerà l’addio dall’Inter che non lo ritiene incedibile a fronte di una giusta offerta – e né al club di Viale della Liberazione.

Partiamo dai dati analizzati da Calcio&Finanza.(ovvero le commissioni per l’agente, dato che Calhanoglu arrivò a parametro zero dal Milan). Al 30 giugno 2024,– considerando un contratto che scadrà in data 30 giugno 2027 –. Ogni offerta superiore a questa cifra, permetterebbe all’Inter di registrare una netta plusvalenza.Inoltre,: poco più di 210mila euro di ammortamento, mentre la parte restante è relativa allo stipendio lordo del calciatore da 12 milioni circa (6,5 milioni netti).