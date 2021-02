L'Inter non lo mette mai in discussione, ma come riportato da Tuttosport quello di Handanovic è un caso aperto per il club nerazzurro. Quello di ieri sera in Coppa Italia è soltanto l'ultimo di una serie di errori che stanno evidenziando una stagione di molto al di sotto delle sue possibilità. Trovare un sostituto sul mercato diventa quindi una priorità per il futuro.