La sfida infinita tra Inter e Juventus non si ferma mai, nemmeno in estate. E anche se il campionato 2018-19 si è appena concluso, la mente dei tifosi è già proiettata verso la prossima stagione che, almeno nelle speranze dei nerazzurri, può essere quella dell'aggancio ai rivali di sempre. Anche e soprattutto perché a Milano è sbarcato Antonio Conte, vecchia bandiera juventina ed eroe della ricostruzione bianconera dopo il dramma di Calciopoli. Un tradimento sportivo, questo, che i tifosi della Vecchia Signora non hanno digerito, anzi. La tensione e la rivalità sono tornate a crescere in modo esponenziale già a giugno e addirittura fuori dai confini nazionali, con la rabbia del popolo bianconero che ha raggiunto Conte anche a Madrid.



'MERCENARIO' - Il nuovo tecnico dell'Inter, infatti, si trova in viaggio nella capitale spagnola con tutto lo stato maggiore della società nerazzurra per assistere alla sfida tra Liverpool e Tottenham. E, come riporta la Gazzetta dello Sport, fuori dall'Hotel Westin Palace alcuni tifosi bianconeri hanno manifestato tutta la propria rabbia lasciandosi andare ad alcuni cori che piuttosto coloriti; Conte è stato definito 'Merecenario' dal suo vecchio popolo, che non è riuscito ad accettare la sua decisione di sposare la causa dei rivali più acerrimi della Juventus. Clima bollente, insomma, come se il campionato fosse già entrato nel vivo. Anche se siamo solo a giugno.

E' SEMPRE INTER-JUVE - E la rivalità, che negli ultimi anni aveva perso buona parte del suo fascino a causa dei pessimi risultati sportivi ottenuti dall'Inter, sembra pronta ad esplodere in tutta la sua forza proprio nella prossima stagione, con i tifosi della Juventus che hanno, di fatto, già eletto l'Inter a principale rivale per la vittoria dello Scudetto con questo tipo di atteggiamento. Perché se è vero che dal punto di vista tecnico continua a non esserci paragone tra le due rose, è altrettanto vero che Conte è l'uomo più adatto a ribaltare i pronostici. E i tifosi bianconeri lo sanno meglio di chiunque altro. Se Inter-Juve sarà davvero decisiva per lo Scudetto lo potrà dire solo il campo, certo, quel che è sicuro però è che la partita, almeno sul mercato e tra i tifosi, è già entrata nel vivo...